FREEDOM WARS REMASTERED - Une exclusivité de la PSVita revient sur Nintendo Switch

Une peine d’emprisonnement d’un million d’années est le prix à payer pour (sur)vivre. Dans un futur dystopique, dans un monde ravagé par la pollution et privé de ses ressources naturelles, l’humanité trouve refuge dans des complexes pénitentiaires tentaculaires, les Panopticons. Annoncé pour janvier 2025, Bandai Namco Europe a le plaisir d’éditer sur les plateformes actuelles ce jeu d’action culte sorti à l’origine sur PlayStation®Vita : FREEDOM WARS REMASTERED. Dans un futur cauchemardesque où tout nouveau-né est un « Pécheur », les joueurs devront participer à des missions de combat pour gagner leur liberté. Au cours de ces opérations extrêmement dangereuses, ils affronteront d’autres Panopticons pour s’emparer des rares ressources encore disponibles sur la planète. Le jeu, entièrement remasterisé, proposera diverses optimisations comme la résolution 4K, des textures améliorées ainsi qu’une performance de 60 images par seconde pour les plateformes actuelles. Le titre est annoncé pour le 10 janvier 2025 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC via Steam®.