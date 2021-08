Le film Free Guy parodie Mario 64 et Animal Crossing (et bien d'autres) pour ses posters

Attendu pour le 11 août prochain en salles obscures, le film Free Guy réalisé par Shawn Levy et avec comme acteur principal le célèbre Deadpool Ryan Reynolds continue sa promotion en parodiant aujourd'hui des jaquettes de jeux pour ses affiches publicitaires. En effet, ce film a pour pitch la vie d'un PNJ dans un jeu en ligne, celui-ci souhaite échapper à sa vie de servitude après moult sévices de la part des joueurs et vivre sa propre aventure.

Free Guy étant inspiré et très lié au milieu du jeu vidéo il est normal de voir ce film parodier ceux-ci pour faire sa promo. Ainsi, se voient donc parodier Doom, Street Fighter II, Among Us, Minecraft, GTA...et bien d'autres parmi lesquels, vous les aurez évidemment reconnus, les bien-aimés des joueurs Nintendo Animal Crossing : New Horizons et Super Mario 64. Ces posters, du plus bel effet, rendent avant tout hommage aux inspirations premières du film tout en parodiant habilement les jaquettes les plus connues (ou parmi les plus connues) du jeu vidéo en allant même jusqu'à reprendre leurs logos respectifs.

Comptez-vous vous ruer dans les cinémas afin d'enfin voir Free Guy (après plusieurs reports) ? Que pensez-vous de ces affiches ? Nous vous laissons avec celles-ci en fin d'article.

Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…