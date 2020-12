Freddy Spaghetti - Un titre qui se prend pour une nouille sur Nintendo Switch

Quand on vous dit que le jeu vidéo est un univers à part vous permettant d'incarner tout et n'importe quoi. Freddy Spaghetti est un nouveau jeu édité par Ratalaika Games vous permettant d'incarner comme son nom l'indique un... spaghetti dans un univers totalement décalé. Disponible à partir du 18 décembre sur Nintendo Switch et autres plateformes, nous vous laissons découvrir ci-dessous un trailer dédié et un descriptif du jeu.

Voici Freddy. Freddy, c'est un spaghetti. Oh, et conscient ! Suivez l'histoire de Freddy en vous plongeant tête première dans les défis et les obstacles. Créé dans une machine de laboratoire par le brillant Dr. P Starr, l'histoire de Freddy s'est avérée être toute l'aventure qui allait suivre. Freddy se sert de la physique des cordes pour simuler un personnage mou, élastique et cordé. Les niveaux sont courts et doux, chacun offrant quelque chose d'unique.

Marchez, courez, sautez, glissez, giflez, frappez, donnez des coups de pied, esquivez et échouez dans votre tentative d'atteindre le but. Évitez les pièges tout en faisant tomber les objectifs. Surmontez l'environnement, maîtrisez vos spaghettis ! Caractéristiques : Contrôles amusants et faciles

La physique partout

Des niveaux uniques

Une histoire hilarante et captivante

Narration professionnelle

Des tas de personnalités