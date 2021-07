Fort Triumph s'offre une virée cet été sur Nintendo Switch

Tactical-RPG développé par CookieByte Entertainment, Fort Triumph s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Pour l'occasion, le studio vient de dévoiler un tout nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Après les débuts réussis de Fort Triumph sur Steam l'année dernière, nous sommes convaincus que les joueurs sur console apprécieront le mélange unique de XCOM et de Heroes of Might and Magic III qu'il présente. La demande de jeux tactiques sur consoles est de plus en plus forte et nous sommes ravis de proposer aux fans du genre quelque chose de nouveau", a déclaré Piotr Żygadło, PDG de All in ! Games. "Les visuels colorés et la bande-son entraînante du jeu complètent son essence excentrique. Nous pensons qu'il conviendra aussi bien aux hardcore gamers à la recherche d'un défi qu'aux joueurs occasionnels attirés par la comédie légère du jeu.