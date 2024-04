Forrader Hero - Un rogue-like au tour par tour à petit prix annoncé sur Nintendo Switch

Nouveau projet réaliser en partenariat avec Ratalaika Games et VidyGames, Forrader Hero se présente comme un jeu mêlant rogue-like et tour par tour où les héros doivent éliminer des hordes de monstres s'abattant sur vous inlassablement. Attendu pour le 18 avril 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents, le titre est actuellement en précommande au petit prix de 3,99€. Pour en découvrir davantage, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Forrader Hero est un roguelike stratégique au tour à tour où les héros doivent affronter des hordes de monstres et de créatures mortes-vivantes, ainsi que leurs sinistres maîtres. Choisissez parmi de multiples héros aux compétences uniques, tracez votre chemin parmi les dangers, et récupérez des objets pour survivre. Vous ne pourrez pas reculer ! Toujours prêts pour une nouvelle vague d'affrontements, ces vaillants héros ne se déplacent que vers l'avant. Si vous perdez, essayez à nouveau ! Découvrez la force qui pousse chaque héros vers la victoire. Vous ne pourrez pas vous préparer à tout : c'est pourquoi chaque fin est un nouveau commencement. Caractéristiques : Jeu de type roguelike

Combat stratégique au tour à tour

Graphismes rétro de type pixel art

Vous ne pouvez qu'avancer !

Source : Nintendo