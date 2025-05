Formula Legends annoncé sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeux de courses, 3DClouds vient d'annoncer la sortie prochaine de Formula Legends dans le courant de l'année sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons visionner le trailer dédié ci-dessous.

Formula Legends est un jeu de course « over-the-spoiler » qui combine parfaitement l’accessibilité d’un jeu d’arcade avec la subtilité stratégique que l’on retrouve au plus haut niveau du sport automobile compétitif. L’usure des pneus, la consommation de carburant, le dépôt de gomme sur les trajectoires, la simulation des dégâts et les conditions météo changeantes ne sont que quelques-uns des éléments qui rendent chaque instant de jeu dans Formula Legends à la fois exigeant, imprévisible et, surtout, amusant.

Affrontez des réinterprétations fidèles de certaines des voitures les plus emblématiques des courses de monoplaces sur des circuits inspirés des lieux préférés des fans. Développé avec une profonde passion et un grand respect pour le sport automobile, Formula Legends est conçu aussi bien pour les vétérans des jeux de course que pour ceux qui prennent le volant virtuel pour la toute première fois.