Forklift Extreme - Devenez le meilleur cariste sur Nintendo Switch

Développé par le Joseph Debecki, Forklift Extreme vous propose d'endosser le rôle d'un cariste et de vous adonner à une série d'épreuve reposant sur la physique. Attendu sur Nintendo Switch le 7 juillet 2022 au prix de 9,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous ainsi qu'un descriptif complet.

Le simulateur Forklift Extreme vous offre le défi physique complet et l'aventure de sensation de manipulation que vous avez toujours voulu.

Le conducteur de chariot élévateur est fabriqué à l'aide de ragdoll, ce qui vous donne la meilleure sensation possible de la conduite physique du chariot élévateur. De nombreux objets dans le jeu sont physiques, alors faites attention à ce que votre chariot élévateur ne détruise rien si vous n'en avez pas besoin. Dans ce jeu de chariot élévateur extrême, vous pouvez non seulement conduire votre élévateur, mais également le personnaliser, ainsi que votre conducteur, en choisissant parmi de nombreux skins, couleurs et types disponibles. Débloquez de nouveaux types de chariots élévateurs en complétant des défis et des réalisations et recherchez des trésors cachés dans les niveaux pour débloquer de nouveaux skins. Rendez votre chariot élévateur unique !

De nombreuses positions de caméra : Isométrique, vue à la première personne et vue de dessus montrent au mieux la nature de la conduite extrême du chariot élévateur, permettent une bonne manipulation de votre véhicule et une manœuvre précise de vos fourches. Utilisez la caméra à bon escient, changez les angles pour positionner parfaitement votre chariot élévateur et gagnez en avantage en relevant divers défis ou simplement en livrant les palettes.

Caractéristiques du Forklift Extreme: