Forgive Me Father - Un nouveau FPS rétro à l'ambiance Lovecraft disponible sur Nintendo Switch

Si vous aimez l'univers de Lovecraft et les Doom-Like, il serait dommage de passer à côté de Forgive Me Father. Disponible depuis ce 28 septembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu de Byte Barrel.

Surveillez votre niveau de folie qui change en temps réel et vous confère des pouvoirs supplémentaires. Choisissez vos compétences en fonction de votre style de jeu et servez-vous-en pour affronter le mal éternel. Explorez un monde inspiré de Lovecraft et regorgeant de zones secrètes. Retracez son histoire pour percer le mystère de cet endroit insensé.

Le feeling propre aux FPS classiques des années 90

Animations en timelapse, adversaires et éléments 2D dans un environnement 3D ; kits de premiers secours, armes sans rechargement, power-ups et combats dynamiques contre des ennemis en nombre.

Une expérience de combat unique

Saintes Écritures ou appareil photo dans une main, armes alimentées par une substance inconnue dans l'autre, tâchez tant bien que mal de conserver votre humanité. À vous de choisir comment votre équipement évolue et d'élaborer des stratégies contre des hordes d'adversaires imprévisibles.

Un système de Folie dynamique

La Folie influe directement sur le gameplay et l'expérience audiovisuelle. Ses effets varient selon votre état mental.

Un style visuel BD

Graphismes dessinés à la main avec une patte visuelle bien à elle. Les captures d'écran du jeu pourraient tout à fait faire partie d'un nouveau comic !

Une ambiance lovecraftienne

Ressentez l'effroi et l'horreur qui ont fait la renommée de H.P. Lovecraft. Harcelé par l'occulte et les forces du mal éternel, vous sombrerez dans le désespoir, la folie, la confusion et le besoin ardent de trouver des réponses pour ramener au monde un semblant de raison et de logique.

Un level-design et un bestiaire variés

Un monde diversifié, entièrement dessiné à la main et regorgeant d'ennemis allant des civils possédés aux montres contre-nature tout droit sortis de vos pires cauchemars.

Deux héros jouables

Vivez l'histoire dans la peau d'un prêtre ou d'une journaliste, avec chacun un arbre de développement qui lui est propre.