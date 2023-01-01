Forgive Me Father 2 sort cette semaine sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2023 sur l'Shop de la Nintendo Switch, Forgive Me Father revient ce jeudi 22 janvier 2026 avec sa suite directe sobrement intitulée Forgive Me Father 2. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de ce FPS Lovecraftien en attendant cette sortie en fin de semaine.

À propos de Forgive Me Father 2

Un style visuel sombre et inspiré de la bande dessinée

Le design graphique sombre et dessiné à la main, où chaque image ressemble à une page de bande dessinée, est l’un des piliers de Forgive Me Father. Cette suite apporte un regard neuf à ce style unique grâce à des sprites améliorés, de nouveaux modèles et des effets d’éclairage atmosphériques. Préparez-vous à en prendre plein les yeux avec des gerbes de sang juteuses et des morceaux de chair animés qui volent de toutes parts !

Plongez dans la folie

Affrontez des cauchemars lovecraftiens à l’aide d’un large éventail d’armes. Combattez des hordes d’ennemis variés et redoutables, mais prenez garde : chacun d’eux évolue vers des formes toujours plus maléfiques et tordues. Ce voyage ne deviendra pas plus facile !

Équipez-vous et combattez

Définissez votre propre style de jeu et assemblez l’arsenal le plus meurtrier possible parmi de nombreuses armes, chacune disposant de variantes encore plus puissantes, conçues pour semer le chaos absolu et anéantir vos adversaires. Fusils à pompe dévastateurs, fusils d’une précision mortelle, lanceurs explosifs : faites votre choix et libérez tout leur potentiel.

Développez des compétences démentes

La folie omniprésente est à la fois votre meilleure alliée et votre pire ennemie. Laissez-la vous envahir, déchaînez un carnage total sur vos ennemis et obtenez des pouvoirs extraordinaires en récompense. Embrassez la démence, alimentez vos nouvelles capacités aussi étranges que puissantes et apprenez aux horreurs qui assaillent vos sens à VOUS craindre !

Une bande-son venue d’ailleurs

Découvrez l’alliance étonnamment parfaite de riffs de guitare électrique percutants et de batteries énergiques, qui renforcent l’atmosphère lovecraftienne oppressante. Exterminez des hordes de cultistes déments et affrontez des maux anciens inimaginables en écoutant une bande originale qui vous fera hocher la tête pendant des heures.