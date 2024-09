Forge of the Fae - Un nouvel RPG inspiré des légendes celtiques se lance sur Kickstarter

Nouvelle création signée Datadyne, Forge of the Fae se présente comme un RPG au tour par tour inspiré des légendes celtiques. Le titre invite les joueurs à explorer une histoire riche, à résoudre des énigmes complexes et à s'engager dans des combats stratégiques au tour par tour. Avec un mélange de technologie steampunk, de magie ancienne et de conflit entre humains et faes, le jeu promet une expérience profonde et immersive où les choix du joueur influencent le destin de deux mondes entrelacés. Attendu pour le mois d'août 2026, le jeu est actuellement en phase de financement sur la plateforme Kickstarter. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Source : Kickstarter