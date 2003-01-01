Forge of the Fae dévoile son monde celtique en vidéo

Datadyne et Deck13 Spotlight viennent de communiquer de nouvelles informations concernant du développement du J-RPG old-school Forge of the Fae. Au moment où vous lisez ces lignes, une version Alpha a déjà été envoyée à un certain nombre de contributeurs de la campagne, leur permettant ainsi de se plonger dans cet univers inspiré de l'Irlande des années 1800 et de découvrir pour la toute première fois le premier tiers du jeu. Pour célébrer cette étape majeure, éditeur et développeur ont dévoilé nouvelle bande-annonce présentant divers ennemis, combats contre des boss, attaques magiques et un aperçu de l'une des fantastiques musiques de combat. Il vous faudra faire preuve de patience avant de pouvoir mettre la main sur la version définitive en revanche, Forge of the Fae n'est pas attendu avant 2027 pour le moment.

Dans l'univers inspiré de l'Irlande des années 1800, Forge of the Fae plonge les joueurs dans une aventure narrative magnifiquement ficelée où les humains et les fées sont en conflit. Alors qu'un pouvoir ancestral se réveille et que les tensions montent, les joueurs accompagneront Fiora, une jeune inventrice, dans son périple à la découverte des secrets de son monde, aux prises avec un sombre mystère et à la recherche de sa véritable identité. Chaque décision influencera l'issue de l'histoire, ce qui permettra aux joueurs d’orienter le déroulement du récit et de vivre une expérience davantage personnalisée.

Combats au tour par tour traditionnel et énigmes

S'inspirant des J-RPG classiques, Forge of the Fae propose un système de combat au tour par tour où la stratégie règne en maître. Les joueurs devront maîtriser les systèmes ”ARC Crystal” et “Adrenaline” proposant des sorts et capacités variés et personnalisables, et rendant les combats encore plus immersifs et haletants. Outre les combats, des énigmes complexes disséminées à travers le monde incitent à l'exploration et récompensent les joueurs en leur offrant des objets puissants et des savoirs secrets.