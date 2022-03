Foretales - Un nouveau jeu de cartes narratif signé Alkemi annoncé sur Nintendo Switch

Aujourd'hui nous nous penchons sur une nouvelle création francophone attendue sur Nintendo Switch et PC : Foretales. Développé par le studio Nantais Alkemi, le titre se présente comme un jeu de cartes narratif offrant un gameplay inédit et des graphismes colorés. A l'occasion du showcase du MIX, un trailer animé a été diffusé, nous vous laissons le retrouver ci-dessous, accompagné d'un descriptif officiel. Foretales est attendu dans le courant de l'été 2022 .

Foretales raconte l'histoire d'un monde qui s'effondre, condamné par une sombre prophétie. Dans le rôle de Volepain, voleur aviaire à son temps perdu, vous devrez constituer votre équipe en choisissant parmi une sélection de personnages anthropomorphes allant du tigre archer Léo au gorille Karst, en passant par l'éléphant Isabeau et le perroquet Pattenbois.

Utilisez les compétences uniques de chaque personnage ainsi que des cartes consommables pour vous frayer un chemin à travers une grande variété de rencontres et de situations scénarisées. Choisissez d'aborder un scénario en utilisant la furtivité, en créant une ruse, en faisant un échange ou en vous engageant dans de bonnes vieilles bagarres.



Reprenez l'histoire plusieurs fois pour débloquer toutes les branches narratives, trouvez plusieurs solutions à un même problème pour découvrir un moyen de réaliser ce qui vous semblait impossible au départ. Sauver le monde… ou au contraire provoquer sa chute. Quel chemin suivrez-vous ?

Les mécanismes de Foretales, inspirés des jeux de société, prennent vie grâce à un magnifique style artistique illustré qui rappelle les animations 2D classiques de l'âge d'or de Disney. L'atmosphère est renforcée par une bande-son du compositeur légendaire Christophe Héral, de Beyond Good & Evil et Rayman Legends, tandis que l'acteur Travis Willingham (dont le profil IMDB est si vaste que nous ne saurions pas par où commencer) offre ses talents vocaux en tant que narrateur.