Forestrike - Le roguelite d'arts martiaux sera disponible mi-novembre sur Nintendo Switch

Les senseis japonais de Skeleton Crew et leurs senpais de Devolver Digital viennent enfin de délibérer sur la date de sortie de Forestrike. C’est finalement le 17 novembre qui a été choisi pour accueillir le roguelite d'arts martiaux en pixel art sur Nintendo Switch et PC. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Pour célébrer cette illumination cosmique comme il se doit, une nouvelle bande-annonce de gameplay est disponible pour offrir un aperçu complet de l’univers de Forestrike, son système roguelite original et son scénario mystérieux. Entre outre, la démo jouable du Steam Néo Fest a été mise à jour pour inclure une troisième école de combat et de nouveaux environnements à découvrir avant le lancement du jeu.

Forestrike suit les aventaures de Yu, un moine guerrier chargé de libérer l’empereur des griffes d’un Amiral impitoyable. Les chances sont minces, mais Yu possède une technique mystique appelée Foresight.

Ce pouvoir permet d’anticiper et de rejouer à chaque affrontement à l’infini pour tester toutes les possibilités jusqu’à trouver le chemin parfait vers la victoire. Chaque adversaire répond de manière prévisible à vos actions, ce qui transforme chaque bataille en un puzzle stratégique qui récompense la précision et la maîtrise. Une fois engagé dans la version finale du combat, le succès vous fait avancer tandis que l'échec met fin à votre parcours... pour l'instant.

Chaque run de Forestrike permet de découvrir des fragments de la grande histoire du jeu, mais aussi de rencontrer les cinq grands maîtres qui représentent chacun leur propre école d’arts martiaux. En maîtrisant les différents styles et en combinant leurs techniques, vous pouvez façonner votre propre philosophie de combat. Entre les affrontements, il est possible de se reposer dans une auberge, d’acheter de nouveaux équipements et d’aider des voyageurs pour gagner de précieuses récompenses, tout en dévoilant peu à peu la véritable histoire de cette terre déchirée par la guerre et l'ambition.