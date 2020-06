Forecloser dévoile son univers Cyberpunk / Visual Novel sur Nintendo Switch

L'univers cyberpunk est à la mode cette année ! Fruit de la collaboration du développeur Antab Studio et de l'éditeur Merge Games, Forecloser nous plongera dans la peau d'Evan Kapnos, une personne à qui l'on a retiré son identité, et qui devra se défendre contre d'étranges ennemis dans un univers cuyberpunk mélangeant shooter et visual novel. Actuellement en cours de développement, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel, ainsi qu'un premier trailer.

S'inspirant de titres tels que les séries Deux Ex et Max Payne, et du roman graphique de Frank Miller, Hard Boiled, Foreclosed est un spectacle saisissant d'action narrative où le joueur prend le contrôle des capacités d'implants cérébraux, des armes de haute technologie et d'un système d'arbre de compétences diverses, le tout accompagné d'une esthétique cyberpunk / visual novel saisissante. Foreclosed utilise une combinaison convaincante de l'interactivité des jeux vidéo avec l'esthétique visuelle des bandes dessinées, ainsi que des combats variés et de haute technologie ! Les scènes de combat sont interactives et passent sans heurts d'un style de jeu à l'autre pour permettre au joueur de se sentir vraiment comme un héros de bande dessinée.