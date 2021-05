Foreclosed s'offre une date de sortie, et une version physique

Nouveau jeu d'aventure à la sauce cyberpunk développé par Antab Studio, Foreclosed était resté bien silencieux depuis son annonce en juin 2021. Mais aujourd'hui ce dernier est sorti de son mutisme avec l'annonce de sa date de sortie. Petit bonus, Foreclosed sera également proposé en version physique sur Nintendo Switch et supports concurrents. Le titre est officiellement attendu pour le 12 août 2021 .

À propos de FORECLOSED :

FORECLOSED est un jeu d'action-aventure conduit par la narration dans un monde cyberpunk rempli d'action, de suspens et d'améliorations cybernétiques expérimentales. Suivez l'histoire d'Evan Kapnos, récemment dépossédé de son identité, son travail, et de son accès à la blockchain de la ville grâce aux implants dans son cerveau. Il doit maintenant s'enfuir avant que son identité et ses implants ne soient vendus aux enchères.

FORECLOSED combine la jouabilité du jeu vidéo et l'esthétique visuelle élégante de la bande-dessinée. Du gameplay aux cinématiques, tout le jeu est vécu dans le cadre stylisé d'un roman graphique. Plein écran et perspectives de cases de comics sont alternés de façon fluide au fil de votre progression dans les environnements Cyberpunk de FORECLOSED, dévoilant une palpitante histoire de conspiration. Les cinématiques sont également interactives, et permettent une transition fluide entre les différents styles de jeu.

Caractéristiques de FORECLOSED :

Action Cyberpunk Fluide

FORECLOSED est un action-shooter conduit par la narration dans un monde Cyberpunk world riche en action, suspens et améliorations cybernétiques expérimentales.

Du gameplay aux cinématiques, tout le jeu est vécu dans le cadre stylisé d'un roman graphique pour vous faire véritablement vivre l'histoire d'un héros de bande-dessinée.

Suivez l'histoire d'Evan Kapnos, récemment dépossédé de son identité, son travail, et de son accès à la blockchain de la ville. Il doit maintenant s'enfuir avant que son identité et ses implants soient vendus aux enchères…

Modifiez votre Pistolet Symbiotique avec un assortiment de personnalisations qui peuvent être échangés ou même combinés.

Découvrez et débloquez des aptitudes grâce à de nouveaux implants cérébraux dans un système de techniques façon RPG.

FORECLOSED sera disponible le 12 août 2021 sur Playstation 4, Playstation 5,Nintendo Switch et Xbox Series One / X.