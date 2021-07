Football Manager - La gestion des équipes féminines prochainement incluse dans la licence

Alors que les entraîneurs de football virtuels devaient se cantonner à la gestion d'équipes strictement masculines, Sports Interactive et SEGA viennent de faire une annonce dévoilant le développement d'un nouveau projet pour leur licence à succès Football Manager. Concrètement, l'aboutissement de ce projet, étalé sur plusieurs années, permettra aux joueurs de choisir à leur guise si ils souhaitent entraîner une équipe de foot masculine ou féminine, et passer de l'une à l'autre sans aucune frictions.

Si nous n'avons pas encore de date définitive sur la mise en place de ce projet, Sports Interactive a indiqué que leurs membres s'engageaient à proposer l'expérience footballistique féminine la plus aboutit possible, et que ce contenu ne sortirait pas tant que leurs standards élevés n'aurons pas été atteints.

Nous n'avons AUCUNE intention de proposer une version féminine indépendante de FM. Le football féminin va rejoindre FM... Un sport, un jeu. Nous savons que cette opération coûtera des millions et que les retours à court terme seront modestes. Mais, là n'est pas la question. Il est évident qu'il existe actuellement un plafond de verre pour le foot féminin, et nous voulons contribuer à le faire voler en éclats. Nous croyons en l'égalité pour tous et nous souhaitons faire partie de la solution. Nous voulons participer au processus et voir le foot féminin jouer sur un pied d'égalité. Nous ne sommes pas les seuls, pour preuve les droits TV historiques signés par Sky, la BBC et la WSL en Angleterre, mais nous comptons bien faire tout ce que pourrons pour hisser le foot féminin à la place qu'il mérite. Miles Jacobson

Toutes les informations concernant ce nouveau projet sont à retrouver sur le blog de Miles Jacobson, directeur studio chez Sports Interactive.

Source : Footballmanager