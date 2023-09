Football Manager 2024 Touch - Hissez votre club au sommet dès début novembre sur Nintendo Switch

Les entraîneurs en herbe vont pouvoir ré-enfiler leur costume très bientôt, la 20ème édition de la franchise Football Manager est de retour le 6 novembre 2023 avec la sortie de Football Manager 2024. Du côté de la Nintendo Switch, le jeu sera disponible sous l'appellation Football Manager 2024 Touch et proposera comme nouveauté la possibilité inédite de transférer les carrières depuis Football Manager 2023, FM23 Console et FM23 Touch. Influencé par les perpétuelles évolutions du monde du football ainsi que par les éclairages pertinents d’experts, issus de partenariats inédits ou existants, ce nouvel épisode profitera de nombreuses autres innovations.

Grande première pour le studio, la bande-annonce officielle d'aujourd'hui se conclut par une feuille de route pour toute notre gamme de titres : elle propose un aperçu de toutes les fonctionnalités clefs et dates auxquelles elles seront révélées. Les améliorations de la version PC/Mac, comme le rafraîchissement des coups de pied arrêtés et les transferts et finances de club plus intelligents, seront détaillées pendant le mois de septembre.