Football Manager 2022 Touch la simulation footballistique enfin disponible sur Nintendo Switch

Si d'un côté il y a les joueurs qui aiment concrétiser les actions sur un terrain de foot manette en main, il existe de l'autre côté ceux qui ont une passion pour l'envers du décor, la gestion d'un club et le management. Dernier épisode en date de la licence signée Sports Interactive et Hardlight, Football Manager 2022 Touch est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Pour fêter cette sortie, Sports Interactive nous laisse découvrir la nouvelle bande annonce du jeu à retrouver ci-dessous.

Proposant toute la qualité et la finesse de l'expérience de simulation complète, Football Manager 2022 Touch vous permet d'imposer votre rythme alors que vous vous battez pour vous emparer des plus beaux trophées du plus beau des sports.

Que vous soyez en compétition pour le titre en mode nomade ou en train de bidouiller vos tactiques sur grand écran, vous avez la possibilité de déléguer les petits détails à votre staff technique dédié. Maximisez la fonctionnalité de la manette Nintendo Switch™ retravaillée et l'interface utilisateur améliorée tandis que vous vous concentrez sur les secteurs essentiels du management, la tactique et les transferts.

Il ne tient qu'à vous de choisir le point de départ de votre aventure, avec 123 ligues à choisir parmi 53 des plus grandes nations du football. Il est temps d'offrir des moments inoubliables aux supporters de votre club.

Une fois familiarisé avec le stade et bien installé dans le siège de l'entraîneur, il conviendra d'imposer votre style sur le gazon. Démarrez sur les chapeaux de roues avec l'une des nombreuses tactiques prédéfinies, modelées d'après les styles de jeu les plus populaires du monde et préparez votre groupe à enchaîner les succès les jours de match. Et pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas suivre les tendances, il existe un paramètre personnalisé pour vous permettre d'innover en créant une approche sur mesure.

Laissez vos recruteurs s'occuper de vos embauches pour assembler une équipe de rêve aux superstars mondiales et enchaînez les saisons en remplissant votre salle des trophées.

Les jours de match, vous pourrez choisir entre savourer l'action depuis la ligne touche ou passer directement au coup de sifflet final avec notre option « Résultat immédiat ».