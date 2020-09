Football Manager 2021 Touch - Prenez les commandes de votre club préféré sur Nintendo Switch

Si vous faites partie de ceux qui se plaignent constamment devant le téléviseur des choix des joueurs envoyés sur le terrain, ou encore des transactions lors du Mercato, il existe une solution : Football Manager. Rendez-vous immanquable pour tous les fans du ballon rond depuis 2004, la licence de gestion footballistique s'offrira un tout nouvel épisode en novembre avec la sortie de Football Manager 2021. Pour la troisième année consécutive, le rendez-vous sera également donné sur Nintendo Switch avec une version Touch. Attendues pour le 24 novembre sur PC et Mac, les versions consoles seront disponibles quant à elles dans le courant du mois de décembre .

Cette année, la série FM sera disponible sur plus de plateformes que jamais, notamment grâce à son grand retour sur les consoles Xbox après treize ans d’absence.

FM21 offre une nouvelle approche du rôle de manager, en ajoutant des outils lui permettant de développer sa personnalité et ses talents. Les nombreuses additions et mises à jour offrent un niveau d’authenticité accru ainsi que de nouvelles couches de profondeurs et de dramaturgie. Nous dévoilerons les nouvelles fonctionnalités et contrats de licence sur les réseaux sociaux et le site officiel de Football Manager , à partir du début du mois d’octobre.

L’ensemble des fonctionnalités seront révélées sur les réseaux sociaux de FM début novembre.