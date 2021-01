Football Cup 2021 - Devenez une légende du football sur Nintendo Switch

Loin des mastodontes FIFA et PES, Inlogic Sports s'est également lancé dans la simulation de foot avec son titre Football Cup 2021 à destination de la Nintendo Switch. Disponible à partir du 4 février 2021 sur l'eShop, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu ainsi qu'un descriptif officiel.

Ne faites pas attendre votre équipe sous les projecteurs des stades les plus célèbres ! Explorez les nombreux niveaux au design unique et battez-vous à chaque phase du tournoi. Rencontrez les légendes lors de la finale et montrez leur comment faire. Réclamez tous vos trophées et devenez un exemple de l'expérience footballistique. Montrez aux autres pays qui a la meilleure équipe de la planète, gagnez la coupe des champions et devenez une star du football !

Caractéristiques :