Foodtruck Arena - La guerre des chefs est déclarée sur Nintendo Switch

Qui a dit qu'être gérant d'un foodtruck était une tâche aisée ? Disponible depuis le 2 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch, Foodtruck Arena vous propose de vivre des batailles intenses en solo ou en multijoueur à l'intérieurs de véhicules foodtrucks atypiques. Disponible au prix de 14,39€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Devenez l'un des chefs légendaires, participez à un tournoi inoubliable, affrontez des adversaires redoutables et grimpez au sommet du monde culinaire !

Rejoignez le casting coloré de propriétaires de food trucks qui, à l'aide de leurs voitures excentriques, de leurs recettes originales et de leur amour de la nourriture, tentent de changer le monde stagnant de la cuisine gastronomique, une boulette de viande à la fois.

Caractéristiques:

Un mode tournoi palpitant - Un mode pour les loups solitaires : découvrez en profondeur le monde de Foodtruck Arena à travers la meilleure expérience solo.

Multijoueur local fou - Connectez-vous avec vos amis, configurez vos règles et lâchez-vous ! Le mode multijoueur vous permet de créer des équipes de 4 joueurs maximum, de définir vos règles préférées, de choisir vos arènes de combat et bien plus encore.

Une distribution colorée de personnages jouables - Rencontrez les joueurs de Foodtruck Arena du monde entier et jouez à travers leurs modes d'histoire de personnage pour dévoiler leurs secrets !

Pimp your ride - Jouez à travers différents modes et personnalisez vos voitures !

Tout est juste dans la nourriture et la guerre ! - Pendant le match, utilise tout ce que tu as : fige tes adversaires, booste ta vitesse, ou laisse des flaques graisseuses de sauce tomate gêner les autres ! Débloquez les bonus spécifiques à chaque voiture pour augmenter vos chances de gagner.