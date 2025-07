Folly of the Wizards s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Numskull Games, le développeur indépendant UpFox Labs et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour que Folly of the Wizards, le jeu humoristique d'action rogue-like en 2D, puisse bénéficier d'une édition physique. Plus précisément, ce sont deux éditions, standard et collector, qui seront disponibles sur Nintendo Switch et Playstation 5 à partir du 5 septembre 2025 .

Dans la peau d'un apprenti sorcier maladroit, vous rejoignez une secte de sorciers farfelus et utilisez des sorts uniques pour vaincre vos ennemis, explorer des donjons générés aléatoirement et sauver le monde du chaos.

Mais attention : le destin du monde repose sur vos épaules, et même la plus petite décision peut avoir un impact considérable. Avec ses charmants graphismes dessinés à la main, ses personnages excentriques et son gameplay imprévisible, Folly of the Wizards est l'aventure parfaite pour tous ceux qui aiment l'humour, la magie et le chaos.

Préparez-vous à rire, à mourir, à réessayer et à embrasser la folie.

Folly of the Wizards – le jeu roguelike indépendant où même les sorts ne savent pas ce qu'ils font.

Chaos, magie et humour se rencontrent dans Folly of the Wizards !

Incarnez un apprenti malchanceux et rejoignez une secte de sorciers déjantés dans ce roguelike d'action comique. Explorez des donjons générés procéduralement, apprenez des sorts imprévisibles et affrontez des ennemis étranges, tout en essayant (sans succès) de sauver le monde d'une invasion démoniaque.

Avec ses graphismes dessinés à la main et ses personnages originaux, Folly of the Wizards offre un mélange envoûtant d'humour, d'aventure et de chaos magique.

Êtes-vous prêt à accepter la folie des sorciers, ou votre magie maladroite nous condamnera-t-elle tous ?