Flynn: Son of Crimson s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti en septembre 2021, Flynn: Son of Crimson va profiter d'une seconde jeunesse sur Nintendo Switch. En partenariat avec Humble Games et Studio Thunderhorse, Super Rare Games va proposer à partir du 24 mars 4000 éditions physiques de Flynn: Son of Crimson sur son site officiel.

La paix dans Rosantica est à nouveau menacée

La belle et paisible île de Rosantica est à nouveau menacée par un mal implacable. La barrière magique entre Rosantica et l'Infection se fissure, permettant à de dangereuses créatures de s'y glisser petit à petit pour tenter de prendre le contrôle de l'île. Flynn tombe sur une invasion et découvre qu'il doit se dresser face à l'Infection pour arrêter sa progression sur Rosantica. Accompagné de Dex, son mythique compagnon et l'esprit gardien de cette terre, Flynn devra relever le défi face au mal de l'Infection et à son puissant seigneur.

Jeu de plateforme-action en 2D classique

Flynn: Son of Crimson est un jeu de plateforme-action en 2D réalisé à la main et qui vous entraîne dans un voyage de découverte et de conflits à mesure que vous apprenez à maîtriser l'art de l'énergie de Pourpre. Aidez Flynn et Dex à sauver Rosantica avant que la maléfique Infection ne l'envahisse.

Flynn et Dex

Invoquez votre mythique compagnon et protectrice Dex dans les moments difficiles et combattez des hordes d'ennemis à ses côtés. Un garçon tel que Flynn ne pouvait pas rêver d'une chienne plus parfaite !

Le lien qui unit Flynn et Dex est fait d'amitié, de protection mutuelle et d'amour. L'infection représentant une menace imminente, Flynn et Dex chargent la truffe la première dans la bataille.

Explorez Rosantica et le monde de l'Infection

Explorez Rosantica et ses régions uniques, toutes remplies d'anciens mystères à découvrir. Collectez des reliques durant votre périple et découvrez de nouveaux chemins en combattant pour la victoire.

L'Infection est un monde sombre, rempli de haine, qui tente d'infecter et de détruire la beauté de Rosantica. Vous devrez vous aventurer dans cet endroit sinistre pour affronter Zealock, Seigneur de cette dimension et sa mystérieuse guerrière à la dague, Rozia.

Emparez-vous de la puissance de l'énergie de Pourpre

Flynn découvre qu'il a des pouvoirs qu'il ignorait, hérités d'une lignée mystérieuse. Découvrez la puissance de l'énergie de Pourpre et aidez Flynn à maîtriser ce nouvel aspect de sa personnalité.

L'épée de Pourpre est la première arme à base d'énergie de Pourpre offerte à Flynn par la déesse Sorrell. Débloquez de redoutables charges et uppercuts pour venir à bout de vos terribles adversaires.

La hache d'armes de Pourpre nécessite un excellent timing et une bonne idée de ce que l'adversaire s'apprête à faire, car elle oblige à armer son coup et est bien plus lente que l'épée. Servez-vous de la hache pour défoncer le bouclier de vos ennemis, ou encore pour détruire certains murs afin d'accéder à de nouvelles zones.

À l'inverse, les griffes de Pourpre permettent de frapper rapidement et de faire tituber vos ennemis en les frappant à répétition ou en les attaquant depuis les airs. Libérez le chat sauvage qui est en vous et multipliez sauts muraux et enchaînements incroyables pour vous débarrasser de vos ennemis à toute vitesse.

Devenez un véritable maître des éléments

Débloquez de la magie élémentaire sous forme de sorts de feu, de glace et de foudre provenant d'une mutation naturelle de la flore de Rosantica.