Fly Punch Boom! explose tout sur Nintendo Switch

S'inspirant tout en parodiant au passage les combats de plusieurs animés célèbres, Fly Punch Boom! prépare sa sortie sur Steam et Nintendo Switch. Si nous n'avons à ce jour aucune informations sur la version prévue pour la console hybride, les possesseurs d'un compte Steam peuvent en revanche s'essayer à la démo du titre dès aujourd'hui . Au menu : des personnages complètement barrés, du multijoueur local et online, et des fatalités à presque faire pâlir certains animés.

En attendant les informations de la versions Nintendo Switch nous vous laissons ci-dessous le trailer de Fly Punch Boom!