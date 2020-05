Fly Punch Boom ! - Le jeu de combat parodique disponible fin mai sur Nintendo Switch

Parodiant à outrance les combats des animés les plus célèbres, il ne manquait à Fly Punch Boom ! qu'une date de sortie. Ce problème est désormais résolu puisque Jollypunch Games vient de déclarer que le titre serait disponible à compter du 28 mai sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, le développeur nous gratifie d'une nouvelle bande-annonce, ainsi que d'un descriptif du jeu :

FLY PUNCH BOOM ! concentre tout ce que vous avez vu dans vos combats d'anime préférés. Volez vite et écrasez vos amis pour que des planètes entières se brisent en deux. défoncez des gratte-ciel, des baleines et des astéroïdes dans leurs visages, poursuivez-les et déclenchez des super mouvements. C'est le plaisir de frapper qui compte !

Caractéristiques :