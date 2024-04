Flightpath: Adventures in Venaris - Un nouveau shoot'em up disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un shoot'em up, eastasiasoft vous propose de découvrir dès à présent Flightpath: Adventures in Venaris sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 7,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation.

Bienvenue à Venaris, un petit système planétaire où une organisation criminelle clandestine connue sous le nom de Syndicat terrorise les citoyens tandis que les autorités corrompues ferment les yeux. Trois individus hors du commun ont décidé de prendre les choses en main.

Flightpath: Adventures in Venaris est un shoot'em up vertical à perspective descendante où les choix proposés à certains stades du jeu modifient radicalement le déroulement de l'histoire. Avec de multiples trajectoires possibles, un contenu unique pour chaque pilote choisi, des missions spécifiques à accomplir, des niveaux générés de manière procédurale, des attaques ennemies imprévisibles et 10 niveaux, Flightpath: Adventures in Venaris permet de rejouer quasiment à l'infini afin d'explorer ses possibilités narratives.

Caractéristiques :