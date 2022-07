Final Fantasy X - Le concert mythique Fleeting Symphony sera proposé en version vinyle cet automne en format vinyle

Si les amateurs de RPG et inconditionnels de consoles Nintendo n'ont pu découvrir que Final Fantasy X qu'assez récemment avec la version Nintendo Switch, il ne faut pas nier que le J-RPG de Square Enix a marqué plus d'un joueur lors de sa sortie avec son histoire ou encore ses nombreuses mélodies. Ayant même eu le droit à un concert dédié dénommé Fleeting Symphony, nous apprenons ce jour que BigWax, Wayô Records et Just for Games ont signé un accord pour proposer ce fameux concert au format vinyle dans nos contrées.

Disponible à partir du 14 octobre 2022 dans les boutiques spécialisées ainsi que sur la boutique en ligne de Just For Games, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premières informations concernant ce double vinyle qui va nous promettre d'excellents moments musicaux.

À propos de Fleeting Symphony 2LP : Découvrez l'extraordinaire Fleeting Symphony, concert dédié à la musique de Final Fantasy X, interprété par l'un des orchestres symphoniques les plus prestigieux au monde, le magnifique WDR Funkhausorchester de Cologne en Allemagne. La musique, composée à l'origine par Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu et Junya Nakano, est interprétée par le WDR Orchestra dirigé par Wayne Marshall avec le pianiste soliste Benyamin Nuss, connu pour ses collaborations avec Nobuo Uematsu, Yôko Shimomura, Masashi Hamauzu et Noriyuki Iwadare ! Le concert est arrangé par Masashi Hamauzu et Tsutomu Narita, maintenant disponible en format vinyle !