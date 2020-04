Fledgling Heroes annonce Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de jeu de plateforme en side scrolling à défilement horizontal, nous vous invitons à découvrir le premier titre du studio australien Subtle Boom à venir sur Nintendo Switch : Fledgling Heroes. Disponible à partir du 7 mai sur l'eShop de la console hybride et reprenant dans la forme la formule d'un Flappy Bird et ses multiples clones sur smartphone, Fledgling Heroes va plus loin en proposant une patte artistique du plus bel effet ainsi qu'un contenu relativement conséquent :

Passez de l'état d'oisillon à celui d'intrépide panthère à plumes, Fledgling Heroes débarque sur Nintendo Switch le 7 mai 2020 ! Fledgling Heroes est un "flap'em up" à défilement latéral mettant en scène de courageux oiseaux qui s'attaquent à un monde sauvage. Chaque ami à plumes a son propre récit à raconter alors qu'il esquive de sordides lézards pirates, se précipite dans des forêts gelées, plonge dans des temples engloutis et passe de l'état d'oisillon à celui de héros à part entière ! Fledgling Heroes propose également un éditeur de niveaux en ligne entièrement personnalisable qui permet aux joueurs de construire leurs propres aventures et de les tester contre leurs amis ou d'autres joueurs à travers le monde ! "La Nintendo Switch semblait être lieu parfait pour amener Fledgling Heroes. En grandissant avec les consoles Nintendo, c'était toujours un rêve de faire un jour un jeu pour la société japonaise. Nous avons consacré beaucoup de temps et de soin à nous assurer que le jeu réponde aux attentes du public de Nintendo, qui attend des titres familiaux de grande qualité". - Brendan Watts, co-fondateur de Subtle Boom. Caractéristiques : Plus de 90 niveaux faits main - dans des environnements magnifiques, uniques et colorés.

