Flat Kingdom Paper’s Cut Edition s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Nouveau titre du catalogue Ratalaika Games et développé par Fat Panda Games, Flat Kingdom Paper’s Cut Edition profite de son petit succès sur PC pour s'offrir une sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Attendu pour le 1er avril au prix de 7,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer ainsi qu'un descriptif complet ci-dessous.

Flat Kingdom Paper's Cut Edition se déroule dans un magnifique monde 2D, désormais menacé par la malice et le chaos de la 3D.

Un sorcier avisé a créé six joyaux magiques pour contenir les effets de la troisième dimension à bonne distance, garantissant la paix et la prospérité. Cependant, un jour, Hex, un voleur maléfique masqué a perturbé l'équilibre et ramené le chaos.

Le seul qui peut stopper ce chaos est Flat, un petit héros capable de se changer en cercle, triangle ou carré afin de résoudre des casse-têtes, de surmonter les obstacles et vaincre de monstrueux boss !

FONCTIONNALITÉS