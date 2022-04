FLASHOUT 3 - La licence de courses futuristes s'offre un nouvel opus sur Nintendo Switch

Cette année 2022 la licence Flashout de Jujubee va s'offrir un nouvel opus sur Nintendo Switch et supports concurrents dénommé FLASHOUT 3. Jeu de course futuriste, avec des bolides filant à toute vitesse, le titre nous offre ce jour un premier trailer à découvrir ci-dessous.

FLASHOUT est de retour !

Où la vitesse et les enjeux sont élevés. Où les combats impitoyables, la musique électronique forte et les montées d'adrénaline se mélangent pour séparer les gagnants des perdants. Où la gravitation n'est rien d'autre qu'un mot vide de sens. C'est là que le monde de FLASHOUT 3 vous emmènera, vous et votre monture, vers les limites absolues !

FLASHOUT 3 vous offrira des vaisseaux ultra-rapides, des loopings, des sauts et des virages soudains et tranchants comme des rasoirs ! Tu auras l'occasion de tester tes talents de pilote sur les circuits de science-fiction les plus impressionnants et d'essayer de ne pas te laisser distancer ! Mais si cela arrive, ne transpirez pas ! Libérez la puissance des fusées, des canons, des bombes et des mines pour vous aider à niveler vos concurrents !

Dans FLASHOUT 3, vous prendrez part à un combat passionnant jusqu'à l'arrivée ! Assistez à des crashs spectaculaires, à l'agonie de la défaite et au doux goût de la victoire ! Mais ne clignez pas des yeux ! Tout peut se terminer en un éclair !

FLASHOUT a toujours été une affaire de musique, alors attendez-vous à des morceaux électroniques uniques et géniaux !

Les utilisateurs de Steam peuvent s'attendre à une version démo jouable d'ici la fin du mois de mai ! La version complète du jeu sera disponible plus tard cette année sur PC (Windows, Mac, Linux) et consoles (Switch, PS4/PS5, Xbox One, Series X|S).