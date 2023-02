Flame Keeper s'offre une longue vidéo de gameplay

C'est à l'occasion du Stream Next Festival que Flame Keeper s'est dévoilé aux joueurs avec un nouveau trailer. Plus précisément, Kautki Cave et Untold Tales nous proposent une longue vidéo d'une vingtaines de minutes, nous permettant de mieux appréhender ce rogue-lite tout feu tout flamme.

QUI EST LE GARDIEN DE LA FLAMME ?



En tant que petit morceau de charbon ardent nommé Ignis, tu dois restaurer le feu de la Flamme Éternelle. Mais en faisant cela, vous perdez votre propre vie. Trouvez l'équilibre parfait entre le progrès et la survie en vous battant dans un monde de ténèbres et de monstres. Apprenez de vos erreurs en mourant et adaptez vos tactiques, compétences et capacités pour progresser.

COMBATTEZ COMME VOUS LE VOULEZ

Affrontez des hordes d'ennemis en utilisant une multitude de mouvements et d'attaques, dont des combos de coups de poing, des traits enflammés, des coups de pied à large surface d'effet et de puissants finishers qui infligent des dégâts décisifs. Chaque biome de Flame Keeper est habité par des ennemis uniques et des obstacles de difficulté croissante que vous devrez apprendre à vaincre.



VOTRE IGNIS, VOTRE STYLE DE JEU

Afin de progresser, vous devrez également améliorer votre petit charbon grâce à des compétences et des capacités passives. Mélangez et associez les compétences dans un même run pour créer des tonnes de builds différents.



A VOTRE SANTÉ

Pour restaurer la flamme éternelle, vous devez parcourir chaque environnement pour trouver ce qui reste de son énergie et la transférer dans le camp de feu de chaque étape. Trouvez le bon équilibre pour vous maintenir en vie et combattre tout en progressant.



RECHARGE DANS LE VILLAGE DE VULPIS

Au début de chaque niveau se trouve le village de Vulpis. Ici, vous pouvez vous reposer, améliorer vos capacités, reconstruire et améliorer les structures grâce aux ressources que vous collectez.