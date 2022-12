Flame Keeper viendra restaurer la Flamme Eternelle début 2023 sur Nintendo Switch

Untold Tales en partenariat avec Kautki Cave viennent d'annoncer la sortie d'un nouveau Rogue-Lite sur Nintendo Switch et PC début 2023 répondant au nom de Flame Keeper. Pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouveau titre, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Flame Keeper est un jeu d'action dynamique où votre vie est votre devise. En tant que petit morceau de charbon brûlant nommé Ignis, vous devez restaurer le feu de la Flamme Eternelle. Mais en faisant cela, vous perdez votre propre vie. Trouvez l'équilibre parfait entre le progrès et la survie en vous battant dans un monde de ténèbres et de monstres. Apprenez de vos erreurs en mourant et adaptez vos tactiques, compétences et capacités pour progresser.