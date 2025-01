Five Nights at Freddy's: Into the pit s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Vous avez adoré la franchise Five Nights at Freddy's et son concept de rester à surveiller les caméras en guettant l'arrivée des animatronics tueurs ? Mega Cat Studios vous propose une approche radicalement différente avec Five Nights at Freddy's: Into the pit. Disponible depuis le 8 août 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, ce jeu d'horreur au look rétro aura également le droit à une version physique dans le courant de l'année grâce à un partenariat entre iam8bit, Mega Cat Studios et Maximum Entertainment France. L'édition physique comprendra le jeu complet ainsi qu'un code téléchargement pour la bande-son officielle, et sera disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X dès le 20 juin 2025 .

À propos de Five Nights at Freddy's: Into the Pit : Plongez dans la piscine à boules et découvrez un nouveau chapitre de l'univers de Five Nights at Freddy's. Oswald mène une vie ennuyeuse dans une ville banale, jusqu'au jour où il explore la piscine à boules d'une pizzeria délabrée et se retrouve dans le passé. Cependant, le désir d'aventure d'Oswald ne sera pas sans risques… Survivez à cinq nuits de terreur dans ce jeu d'aventure effrayant. Voyagez entre différentes époques, réunissez des indices, et échappez à la menace qui vous poursuit sans relâche. Soyez rapide, restez à couvert, et peut-être que vous survivrez. Mais prenez garde : votre vie n'est pas la seule en jeu. Le sort du père d'Oswald et des enfants du passé est entre vos mains.