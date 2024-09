Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 attendu début 2025 sur Nintendo Switch

Après la première compilation de minijeux horrifiques sortis en 2020, Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 est de retour sur Nintendo Switch en version dématérialisée, mais aussi en version physique grâce au partenariat entre Maximum Entertainment et le développeur Steel Wool Studio. Notre bonne vieille console hybride pourra ainsi profiter du titre pour le début de l'année 2025 sans plus de précisions pour le moment. En attendant, nous vous laissons un aperçu de la boîte ainsi que le dernier trailer en date de l'annonce.

Five Nights at Freddy's : Help Wanted 2 est la suite de la terrifiante expérience qui a redonné vie à la célèbre franchise horrifique. En tant que tout nouvel employé de Fazbear, vous devrez prouver que vous avez les tripes pour exceller dans tous les aspects de la gestion et l’entretien d’une pizzeria. Caractéristiques principales : Accédez aux Coulisses comme une star pour aider Roxanne Wolf et les S.T.A.F.F Bots à préparer leur prochaine performance dans le Pizzaplex !

Foncez dans la salle Fazcade et profitez des jeux classiques comme Bonk-a-Bon et Fazer Blast ! Essayez de battre tous les records !

Occupez-vous de l’arrière-scène dans la partie de la pizzeria réservée au personnel. Prodiguez les premiers secours aux patients qui ne se sentent plus tout à fait eux-mêmes et aidez les animatroniques à effectuer les diagnostics et l’entretien de routine.

Nos cours de Food Prep vous aideront à obtenir la valeur requise par le gouvernement fédéral pour l’élaboration des plats dans le Pizzaplex. Découvrez toutes les joies de la restauration super-rapide et préparez-vous à nourrir des robots affamés !

Allez au Guichet pour tester nos attractions avec des tickets électroniques, comme Captain Foxy’s Cowboy Adventure ! Dans ce manège à bûches, vous flotterez à travers le vieil Ouest américain dans la peau d’un pistolero à la recherche d’un butin !

Et enfin, si vous voulez toujours plus de frissons, plongez dans le monde de Sister Location ! Ces mini-jeux spéciaux sont des versions VR des expériences classiques de Five Nights at Freddy’s: Sister Location. Soyez certain d’être aussi terrifié qu’amusé avec les refontes des jeux préférés des fans ! Alors, qu’est-ce que vous attendez ?!? Five Nights at Freddy's : Help Wanted 2 accepte dès maintenant les candidatures pour tous les postes.