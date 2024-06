Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU s'offrira une sortie en occident cet automne

Disponible depuis début mars 2024 sur les Nintendo Switch Japonaises, Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU propose une alliance improbable : un programme de remise en forme, coaché par la star des Vocaloid de Crypton Future Media : Hatsune Miku. Si les fans de la diva aux cheveux bleus se sont jetés sur la version japonaise en pensant qu'il se sortirait jamais chez nous, Aksys Games vient de surprendre son monde en annonçant que le titre sera finalement disponible en Occident dans le courant de l'automne .

Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU contient 24 chansons classiques, telles que "Melt" et "The Vampire", ainsi que de nouvelles chansons spéciales, comme le thème principal du jeu, "Let's Mikusercise !!" par cosMo@Bousou-P. En outre, il y a plus de 30 chansons BGM de la série Fitness Boxing, ce qui fait du nombre total de chansons dans ce jeu le plus important de la série à ce jour !

Fitness Boxing soutient les joueurs dans leur exercice quotidien en offrant un large éventail d'options d'échauffement, de niveaux de difficulté et la possibilité de s'entraîner à des mouvements individuels. Les instructeurs habituels de la série, Lin et Evan, sont également de la partie. Toutes les fonctions d'aide à l'exercice de Fitness Boxing, telles que les tampons quotidiens qui enregistrent l'historique de vos exercices et le système de gestion des objectifs, restent inchangées, mais Hatsune Miku vous guide désormais tout au long de votre parcours de remise en forme !



Les principales caractéristiques du jeu sont les suivantes