Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - La Nintendo Switch 2 Édition sera disponible jeudi 16 juillet

Pour les juillettistes l'objectif summer body est peut-être loupé, mais pour les aoûtiens, il y a encore un peu d'espoir ! Déjà sorti en 2024, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer va avoir le droit à sa Nintendo Switch 2 Édition dès le 16 juillet 2026 . Outre les améliorations de performances, voici ce que propose cette mise à jour :

Performances améliorées avec une fréquence d'images et une résolution plus élevées

Ajout du mode Score avancé qui prend en compte le timing et la vitesse de vos frappes

Ajout de la fonctionnalité Crescendo qui intensifie petit à petit la vitesse de l'entraînement.

Fonctionnalité CameraPlay pour apparaître en personne dans le jeu via une caméra USB-C compatible (vendue séparément)

Multijoueur local via GameShare

Pour les joueurs qui possèdent déjà un exemplaire physique ou dématérialisé de Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, un patch de mise à niveau est également disponible au prix de 9,99€.

Dans Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition, les joueurs pourront découvrir un entraînement adapté à leur mode de vie et à leur niveau de forme physique. L’édition Nintendo Switch 2 propose encore plus de façons de boxer en rythme : le mode Score avancé prend en compte la vitesse et le timing de chaque coup, tandis que la nouvelle fonctionnalité Crescendo accélère progressivement la cadence à chaque round pour vous offrir une séance de haute intensité. En utilisant une caméra USB-C compatible*1, les joueurs peuvent désormais se voir à l’écran et corriger leur posture en temps réel avec CameraPlay. De plus, grâce à GameShare jusqu’à trois joueurs peuvent s’entraîner côte à côte via une connexion sans fil locale. Avec un seul exemplaire du jeu, tout joueur possédant une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch 2 peut se joindre à la partie et se dépenser avec les autres.

Source : Nintendo