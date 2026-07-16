Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - La Nintendo Switch 2 Édition sera disponible jeudi 16 juillet
Pour les juillettistes l'objectif summer body est peut-être loupé, mais pour les aoûtiens, il y a encore un peu d'espoir ! Déjà sorti en 2024, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer va avoir le droit à sa Nintendo Switch 2 Édition dès le 16 juillet 2026. Outre les améliorations de performances, voici ce que propose cette mise à jour :
- Performances améliorées avec une fréquence d'images et une résolution plus élevées
- Ajout du mode Score avancé qui prend en compte le timing et la vitesse de vos frappes
- Ajout de la fonctionnalité Crescendo qui intensifie petit à petit la vitesse de l'entraînement.
- Fonctionnalité CameraPlay pour apparaître en personne dans le jeu via une caméra USB-C compatible (vendue séparément)
- Multijoueur local via GameShare
Pour les joueurs qui possèdent déjà un exemplaire physique ou dématérialisé de Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, un patch de mise à niveau est également disponible au prix de 9,99€.
Dans Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition, les joueurs pourront découvrir un entraînement adapté à leur mode de vie et à leur niveau de forme physique. L’édition Nintendo Switch 2 propose encore plus de façons de boxer en rythme : le mode Score avancé prend en compte la vitesse et le timing de chaque coup, tandis que la nouvelle fonctionnalité Crescendo accélère progressivement la cadence à chaque round pour vous offrir une séance de haute intensité.
En utilisant une caméra USB-C compatible*1, les joueurs peuvent désormais se voir à l’écran et corriger leur posture en temps réel avec CameraPlay. De plus, grâce à GameShare jusqu’à trois joueurs peuvent s’entraîner côte à côte via une connexion sans fil locale. Avec un seul exemplaire du jeu, tout joueur possédant une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch 2 peut se joindre à la partie et se dépenser avec les autres.