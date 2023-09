Fit Boxing feat. Hatsune Miku - La diva aura le droit à son jeu de remise en forme sur Nintendo Switch

Après Fitness Boxing Fist of the North Star qui mettait à l'honneur Ken le Survivant dans un programme de remise en forme, c'est un nouveau partenariat insolite qui vient d'être annoncé sur Nintendo Switch : Fit Boxing feat. Hatsune Miku. Comme le nom l'indique, ce nouveau titre exclusif à la Nintendo Switch vous permettra de vous lancer dans un programme de remise en forme en étant accompagné de la star des Vocaloid de Crypton Future Media : Hatsune Miku. Si l'on aurait préféré voir la chanteuse numérique revenir avec un nouvel épisode de Project Diva à l'occasion de son 16ème anniversaire, on reste curieux de voir plus en détail le contenu de ce nouveau spin-off. Ne reste plus qu'à savoir si le jeu sortira sur les Nintendo Switch Occidentales.