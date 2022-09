First Dwarf - Un nouvel action RPG se dévoile sur Nintendo Switch

Nouvelle création de Star Drifters, First Dwarf est un action-RPG qui proposera également des éléments de construction. Développé sous Unreal Engine 5, le titre est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2023. En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons découvrir le trailer d'animation du jeu ci-dessous.

First Dwarf se déroule dans un monde ouvert qui était autrefois une planète entière, mais qu'une grande guerre a brisée en îles à la dérive. Les joueurs se glisseront dans la peau de Tru, un ingénieur éclaireur à bord d'un mécha, chargé d'explorer des terres inconnues à la recherche d'une nouvelle colonie pour la civilisation naine en déclin. Accompagné de sa chère amie, la femme dragon Ragna, Tru devra rassembler des ressources, collecter du mana pour alimenter et améliorer son armure mécanique, construire des bases, mettre en place leurs défenses et s'engager dans des combats rapprochés avec la faune locale pour accomplir sa mission.

Au fil de l'histoire, Tru et Ragna découvriront de nouveaux secrets sur cette terre mystérieuse. Leur quête pourrait prendre un tour inattendu lorsque Tru découvrira des traces de son père disparu depuis longtemps, qui a tenté de conquérir la région mais n'est jamais revenu, et de quelqu'un d'autre... un être puissant qui menace l'avenir du royaume nain.

Caractéristiques :