Fireside - Une aventure colorée se dévoile sur Nintendo Switch

Nouvelle création signée Emergo Entertainment en partenariat avec l'éditeur Nordcurrent Labs, Fireside se présente comme un jeu d'aventure non violent, à destination de la Nintendo Switch et du PC. Attendu pour début 2024, nous vous laissons visionner ci-dessous son trailer de présentation.

Dans Fireside, plongez dans un monde magique, où l'histoire captivante se déroule à travers une aventure de randonnée fantaisiste. En traversant des paysages enchanteurs, les joueurs rencontreront divers compagnons de voyage lors des feux de camp nocturnes. Ces soirées douillettes autour d'un feu crépitant sont le point central d'un gameplay non violent, avec des échanges, de la cuisine et des choix de dialogue qui génèrent de l'"énergie de l'âme", une monnaie magique qui permet d'améliorer la maison du joueur. Ces rassemblements sont au cœur du charme de Fireside, car ils favorisent un profond sentiment de camaraderie et de connexion entre les personnages.

Caractéristiques :