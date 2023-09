Firefighting Simulator - The Squad - Les pompiers sont de sortie sur Nintendo Switch

Préparez votre tenue, vous sortez en intervention ! Développé par Chronos Unterhaltungssoftware, Firefighting Simulator - The Squad vous propose de découvrir une nouvelle simulation de soldat du feu sur Nintendo Switch. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Firefighting Simulator – The Squad

Les membres de l'équipe passeront à l'action au cours de missions passionnantes avec un équipement de pompier authentique et une sélection de 5 véhicules de pompiers Rosenbauer America sous licence, tels que le TP3 Pumper® et la plateforme hydraulique T-Rex® pour éteindre les incendies et sauver la population des flammes. Tandis que les joueurs seuls prennent le contrôle de leurs collègues dirigés par l'IA à l'aide de l'interface de commande intuitive afin de leur donner des instructions sur la marche à suivre, jusqu'à quatre joueurs peuvent intervenir ensemble en mode multijoueur coopératif pour démontrer leur esprit d'équipe et leurs compétences dans le domaine de la lutte contre les incendies. Grâce à une simulation d'incendies réaliste, y compris l'eau, la fumée, la chaleur, les explosions de fumées, les embrasements généralisés éclair, les feux de graisse ainsi que de nombreuses autres causes d'incendie telles que les appareils électroniques, les produits chimiques et les explosions, l'équipe de pompiers devra faire face à des situations d'incendie et à des dangers imprévisibles. Par ailleurs, les joueurs peuvent s'attendre à un système de physique complexe pour une représentation réaliste des dégâts provoqués par les incendies et la propagation dynamique du feu.

Fonctionnalités :