Firefighting Simulator - Les pompiers sont de sortie sur Nintendo Switch

Microids Distribution France, astragon Entertainment et le développeur Chronos Unterhaltungssoftware viennent de confirmer la sortie de Firefighting Simulator - The Squad sur Nintendo Switch le 12 septembre prochain. Le jeu de simulation vous proposera d'affronter les flammes seul ou en multijoueur dans une quarantaine de missions. En attendant plus d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Firefighting Simulator – The Squad

Au cours de missions passionnantes, les membres de l'équipe passeront à l'action avec un équipement de pompier authentique et une sélection de 5 véhicules de pompiers sous licence officielle de Rosenbauer America - tels que le TP3 Pumper® et la plate-forme articulée T-Rex® - pour éteindre les incendies et sauver les gens des flammes. Alors que les joueurs solos dirigent leurs collègues grâce à l'interface de commande intuitive afin de leur donner des instructions sur la marche à suivre, en mode multijoueur coopératif, jusqu'à quatre joueurs peuvent agir ensemble en tant qu'équipe et ainsi prouver leur esprit d'équipe et leurs compétences dans le domaine de la lutte contre les incendies. Grâce à la simulation avancée d'incendies - incluant l'eau, la fumée, la chaleur, les refoulements, les embrasements, les feux de graisse ainsi qu'un certain nombre d'autres causes d'incendie comme l'électronique, les produits chimiques et les explosions - l'équipe de pompiers devra faire face à des situations d'incendie et des dangers difficiles à calculer. En outre, les joueurs peuvent s'attendre à un système physique complexe pour la représentation de la destruction dans des situations d'incendie à propagation dynamique.

Caractéristiques du jeu :