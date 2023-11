Firebird - Road Trip destination le Grand Nord et la féérie de la culture slave

Disponible depuis le 2 août sur Steam, Firebird est un jeu d'aventure / road trip signé Ludogram, et co-écrit par FibreTigre. Le froid arrivant dans nos contrées, le titre s'est également offert une place sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 21 novembre 2023. Pour en apprendre davantage sur son univers, vous trouverez le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Pour sauver un village perdu en Sibérie, Mariska et Vassilissa prennent la route vers le Grand Nord et se retrouvent confrontées au réveil de légendes qui habitent ces terres. Parviendrez-vous à arriver à destination, à bord de votre camion, sans succomber aux dangers de cette terre hostile ?

Choisissez vos destinations

Vos choix adapteront votre aventure. Vous y croiserez la route d’une vingtaine de personnages hauts en couleur, comme Kochtcheï ou Baba Yaga. Mais vous pourrez découvrir les secrets des autres lieux non explorés de la carte et des choix que vous n’avez osé prendre dans une nouvelle aventure !

Gérez vos ressources pendant votre roadtrip

Pour progresser dans l’aventure en toute quiétude, veillez toujours à ce que vos ressources, telles que l’argent ou l’essence, ne s’amenuisent pas ! Vous récolterez ces ressources à différentes étapes de votre voyage. L’état du camion compte aussi, sans votre Oiseau de Feu, la route s’arrête net !

Découvrez les légendes slaves

Revisitez les figures légendaires slaves en parcourant la carte et réveillez la beauté des paysages qui y sommeillent. Cet univers dessiné à la main par Quentin Vijoux et écrit par FibreTigre (Out There et Game of Rôles) libère toute la féérie de la culture slave.