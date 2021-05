Fire : Ungh's Quest - Retournez à l'Âge de Pierre sur Nintendo Switch

Sorti initialement sur Steam en 2015, Le jeu Fire : Ungh's Quest mêlant aventure et réflexion s'offre une sortie ce jour sur Nintendo Switch. Proposé au prix de 14,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Fire : Ungh's Quest est une aventure d'exploration à l'âge de pierre, dans laquelle vous suivez le sympathique Ungh de Neandertal dans sa quête très importante : trouver du feu. Après s'être endormi pendant sa garde et avoir été banni de son village après avoir laissé le feu s'éteindre, il doit se racheter en trouvant une nouvelle flamme. Il voyage dans le monde de l'âge de pierre, vivant une histoire chaotiquement drôle et résolvant des énigmes innovantes. L'histoire fonctionne entièrement sans texte, mais offre tout de même une aventure amusante et captivante. Les dix belles cartes et le monde animé donnent à Fire : Ungh's Quest une atmosphère unique et charmante.

Caractéristiques principales :