Fire Emblem Warriors: Three Hopes - Ses développeurs songeaient à simplement développer Fire Emblem Warriors 2

Dans un entretien avec le média japonais Nintendo Dream,Hideo Suzuki et Yosuke Hayashi, producteurs sur le jeu et Hayato Iwata son réalisateur, sont revenus sur le développement de Fire Emblem Warriors: Three Hopes et nous ont notamment appris que ceux-ci désiraient initialement réaliser une simple suite à Fire Emblem Warriors (sorti le 20 octobre 2017 sur Nintendo Switch et New Nintendo 3DS, dont il fut notamment l'une des rares exclusivités) sans développer donc un véritable spin off à Fire Emblem : Three Houses. Voici la traduction de l'entretien :

Hayashi : La première fois que nous avons travaillé avec Nintendo et Intelligent Systems, c'était lorsque nous avons créé les premiers Fire Emblem Warriors. Au cours du processus de création, il a été évoqué que nous pourrions également faire le prochain titre de la série principale Fire Emblem, et c'était Fire Emblem: Three Houses. Le développement a commencé sur Fire Emblem: Three Houses à peu près aussitôt qu'il s'est terminé sur Fire Emblem Warriors. Une fois cela terminé, nous avons décidé que puisque nos trois sociétés travaillaient ensemble depuis si longtemps et commençaient à comprendre les façons de penser de l'autre, nous voulions faire une suite à Fire Emblem Warriors. À l'origine, nous l'appelions Fire Emblem Warriors 2 comme nom temporaire et avons discuté des différentes directions que nous pourrions prendre, et nous avons décidé de créer un titre Warriors dans le monde de Three Houses avec la même équipe de personnes en raison de sa bonne réception et parce que le cadre que nos entreprises ont collaboré à réaliser était l'une des grandes forces de notre collaboration. C'est ce que Suzuki, Iwata et moi avons conclu que le public voudrait le plus. Nous avons donc commencé par créer Fire Emblem Warriors 2 et avons fini par créer Fire Emblem Warriors: Three Hopes à partir de là. Suzuki : Ça s'est terminé comme une proposition fantôme (rires). La direction a peut-être changé, mais nous sommes fans de Fire Emblem: Three Houses, nous étions donc plus heureux que tout d'avoir l'opportunité de créer un titre Warriors dans ce cadre.

Le réalisateur du jeu a aussi profité de cet entretien pour dévoiler qu'à l'origine d'autres personnages issus de différents opus de la saga Fire Emblem devaient faire leur apparition dans le jeu mais que lorsqu'il fut choisi de développer un spin off du dernier opus de la saga en date, le choix d'abandonner les personnages d'anciens épisodes fut fait.

Trouvez-vous ces choix pertinents ?