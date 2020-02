Fire Emblem : Three Houses - Quelques infos sur le DLC Ombres embrasées

Nintendo France étant aussi peu communicatif autour du contenu du DLC Ombres embrasées de Fire Emblem : Three Houses, c'est sur le compte Twitter japonais de la licence que nous allons puiser de nouvelles informations.

Le système de progression est différent de l'histoire principale

Il n'y a pas de système de calendrier

On évolue avec une équipe fixe, composée entre autres des représentants des 3 maisons principales

Chaque unité à un nombre de classe et de capacités fixes

Ceci a été fait afin de rendre les combats plus tactiques que ceux de l'aventure principale

Ne reste plus qu'à voir comment tout cela rendra une fois manette en main. Pour rappel, le DLC Ombres embrasées est attendu le 13 février 2020. Son acquisition sera possible uniquement si vous avez acheté le Pass d'Extension de Fire Emblem : Three Houses à 24,99€.