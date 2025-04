Fire Emblem: The Sacred Stones disponible sur l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel !

Avis aux fans de Fire Emblem abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, Fire Emblem: The Sacred Stones est enfin disponible sur la Console Virtuelle de la Game Boy Advance. Une occasion parfaite de (re)découvrir les aventures de Ephraim et de Eirika, les jumeaux du royaume de Renais. Nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous.

The Sacred Stones se déroule sur le continent fictif de Magvel, divisé en cinq nations, chacune construite autour d'une pierre magique qui serait liée à l'emprisonnement d'un ancien démon. Lorsque l'une des cinq nations, l'empire Grado, envahit ses voisins et commence à détruire les pierres, les protagonistes Eirika et Ephraim de la famille royale de Renais entreprennent de rassembler des alliés et d'arrêter la conquête de Grado, tout en essayant de découvrir les raisons de la guerre.