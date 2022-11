Fire Emblem Engage présente le retour d'Anna et son nouveau design

Personnage récurent de la saga depuis son tout premier épisode, Anna est un des visages les plus connus de la franchise Fire Emblem. Si celle-ci avait fait l'impasse sur Fire Emblem Gaiden et son remake Nintendo 3DS Fire Emblem Echoes : Shadow of Valentia, vous serez ravis d'apprendre qu'Anna fera bel et bien partie du casting du très attendu Fire Emblem Engage. En effet, le prochain opus de la saga est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 20 janvier prochain .

Le compte twitter japonais du jeu vient de nous partager quelques extraits du jeu mettant en scène Anna, l'occasion d'admirer son nouveau design et de voir que celle-ci sera jouable ! N'hésitez pas à nous partager vos impressions sur ce nouveau design en commentaires ci-dessous !