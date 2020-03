Finding Teddy 2 et SHMUP Collection s'offrent une sortie en version boîte sur... Wii U

Étonnant. PixelHeart vient d'annoncer la sortie en version boîte de deux titres pour la Nintendo Wii U plus de trois ans après la sortie de la Nintendo Switch et alors que le marché de la console au GamePad n'est plus vraiment d'actualité... Ces deux titres sont Finding Teddy 2 et SHMUP Collection. Le premier est un jeu d'aventure-plateforme et le second une compilation de "shoot". Conçus uniquement pour une sortie sur les consoles européennes et australiennes (la Wii U étant zonée) ces deux jeux sortiront d'ici quelques semaines dans une édition numérotée et certifiée à 3000 exemplaires (dont 2000 disponibles sur le site de PixelHeart) En attendant, si ces deux jeux vous intéressent, notamment pour compléter votre collection de jeux Wii U, sachez qu'ils sont d'ores et déjà en précommandes sur le site de PixelHeart .

⚠️Release of the ???????????????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????? ???? ????????????????????: Finding Teddy 2 (April 17th) & SHMUP Collection (May 15th)

Limited, numbered & certified to ???????????????? ????????????????????????

These two worldwide exclusives are already available for pre-order on https://t.co/V26I8X1kba pic.twitter.com/cjQeSXmoQi — PixelHeart (@PixelHeart_eu) March 4, 2020