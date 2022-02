Final Vendetta - Bitmap Bureau revient avec un nouveau beat'em up sur Nintendo Switch

Après Xeno Crisis et Battle Axe, Bitmap Bureau revient en 2022 avec la sortie d'une nouvelle licence de beat'em up dénommé Final Vendetta. Attendu sur Nintendo Switch et consoles Sony pour le 4 mai 2022, le titre sortira sur l'eShop, et aura également le droit à une version physique. Outre la version simple, il y aura également plusieurs éditions collector à disposition des clients.

L'édition collector contient :

Un jeu de 32 cartes de personnages à collectionner avec leur biographie et leurs statistiques !

La bande-son originale avec la musique des groupes Utah Saints et Featurecast.

Un autocollant radical "Bin Chicken" !

L'édition Super Limitée contient :

Un jeu de 32 cartes de personnages à collectionner avec une biographie et des statistiques !

La bande-son originale avec la musique des groupes Utah Saints et Featurecast.

Un Artbook au format A4 mettant en avant le pixel-art de Bitmap Bureau.

Un porte-clés USB en forme de tonneau

Un poster A3 des combattants héroïques de Final Vendetta.

Un autocollant radical "Bin Chicken" !