FINAL FANTASY XIV Online débarquera le 4 août sur Nintendo Switch 2, et c’est du (très) lourd !

C’est un petit événement pour les amoureux de Meuporg MMORPG, Square Enix a enfin dévoilé la date de sortie de FINAL FANTASY XIV Online sur l’eShop de la Nintendo Switch 2. Les aventuriers en herbe pourront ainsi découvrir cette aventure online à partir du 4 août dans 3 éditions :

Starter Edition - 14,99€

- 14,99€ Complete Edition - 38,49€ (-30% jusqu'au 12 août 2026)

- 38,49€ (-30% jusqu'au 12 août 2026) Complete Collector’s Edition - 76,99€ (-30% jusqu'au 12 août 2026)

Comme pour les autres plateformes, un essai gratuit sera également proposé aux joueurs, de quoi vous permettre de couvrir une bonne partie du jeu, avec quelques restrictions tout de même (échanges, marché, plafond de gils etc.) Si vous jouez déjà à FF XIV sur PC, PlayStation ou Xbox, vous devrez tout de même acheter une licence Switch 2. Square Enix propose toutefois un abonnement Switch 2 à tarif réduit (50 %) pour les joueurs disposant déjà d'un abonnement actif sur une autre plateforme. Enfin MMO oblige, n’oubliez pas que si vous décidez de passer sur une version payante, un abonnement mensuel sera requis, et vous coûtera entre 10,99€ et 12,99€ en fonction de la formule choisie.

Vient enfin un dernier point important, le poids du jeu. Préparez-vous à faire BEAUCOUP de place sur votre console. FINAL FANTASY XIV Online est un poids lourd de la ludothèque de la console de Nintendo avec 117 Go. Si vous n’avez pas encore investi dans une Cadre Micro SD Express, c’est le moment où jamais.

Rejoignez 30 millions d'aventuriers à travers le monde pour une aventure FINAL FANTASY originale et épique. Profitez ensemble du meilleur de la franchise FINAL FANTASY : un scénario inoubliable, des combats grisants et une pléthore d'environnements captivants à explorer. Jouez avec des amis ou en solo ! Partez à la conquête des donjons de l’épopée avec l’aide d’une équipe de PNJ alliés. Affrontez votre destin dans FINAL FANTASY XIV: Heavensward : Visitez enfin la cité d’Ishgard, enlisée dans une guerre sans fin contre les dragons.

Trois jobs supplémentaires : utilisez la magie curative pour soigner vos alliés avec l’Astromancien. Faites parler votre arsenal de pointe avec le Machiniste. Fendez l’air de votre épée ténébreuse avec le Chevalier noir. Embrasez-vous dans FINAL FANTASY XIV: Stormblood : Embarquez pour l’Orient et affrontez l’empire de Garlemald.

Deux jobs supplémentaires : maniez la magie et le fleuret avec le Mage rouge. Éprouvez le tranchant de votre katana avec le Samouraï. Incarnez les Ténèbres dans FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers Voyagez vers un monde exangue, corrompu par la Lumière. Mais tout espoir n'est pas perdu, il n'y jamais de lumière sans ombre.

Deux jobs supplémentaires : dégainez votre pistolame chargée d’éther avec le Pistosabreur. Enchaînez des pas mortels sur un rythme endiablé avec le Danseur.

Source : Nintendo